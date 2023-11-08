الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رياضة

جيش التحرير الكولومبي يقترب من الإفراج عن والد نجم ليفربول

دياز ووالده، فيتو
دياز ووالده، فيتو

اقتربت أزمة والد النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول، من الحل، بعد تطور مفاجئ، اليوم الأربعاء.

اقتراب الإفراج عن والد دياز


ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن جماعة جيش التحرير الوطني التي أعلنت مسئوليتها عن خطف والد دياز، بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية التسليم.


وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة جيش التحرير الوطني، اتصلت بالأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لتحديد شروط إطلاق السراح، وقد تتم العملية مساء اليوم.


يذكر أن لويس دياز عاد للتدريبات مع ليفربول الأسبوع الماضي، كما شارك في مباراة الريدز ضد لوتون تاون، وأحرز هدفا.

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وكانت جماعة جيش التحرير الوطني، قد أطلقت سراح والدة دياز بعد ساعات من الاختطاف، إلا أن المتمردين ظلوا يحتجزون والد اللاعب كرهينة.

وأجرت الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية، عملية بحث واسعة النطاق عن والد نجم ليفربول، في منطقة بارانكاس المتاخمة لفنزويلا.

ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك 

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.

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