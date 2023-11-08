سامي قمصان: سيراميكا منافس جيد وتغيير المراكز سبب تذبذب المستوى (فيديو)

الدوري المصري، كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي جمعتهما اليوم بملعب المقاولون العرب.

وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: “الفريق قدم مستوى جيدا اليوم أمام منافس قوي وقدم مستوى منظما”.

وتابع: “تغيير المراكز سبب تذبذب المستوي ولكن الفريق يسير بخطى ثابتة في مختلف البطولات”.

وواصل: “الفوز الرابع علي التوالي يجعل الدوافع لدى اللاعبين كبيرة في المباريات المقبلة”.

وكان النادي الأهلي قد فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33، وسجل أحمد القندوسي هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 58، وسجل محمد مجدى أفشة الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90.

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مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا

وبدأ نادي سيراميكا كليوباترا المباراة بقوة وهدد مرمى الشناوي عن طريق تصويبة قوية من محمود زلاكة في الدقيقة 4 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 7 كاد القندوسي أن يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا عن طريق رأسية قوية ولكن واصل الشناوي تألقه وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 10 هدد إمام عاشور مرمى سيراميكا بتصويبة قوية ولكن تصدى لها محمد بسام.

وبعد مرور أول 15 دقيقة هدأت المباراة قليلا، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة ولكن دون هجمات خطيرة.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33.

وبعد تسجيل الأهلي الهدف الأول سيطر سيراميكا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وأجرى كولر تبديل بين شوطي اللقاء بخروج مروان عطية ودخول أحمد نبيل كوكا.

وسجل أحمد القندوسي هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 58.

وفي الدقيقة 67 تعرض رجب نبيل مدافع سيراميكا للطرد بعد تدخله على كريم الدبيس لاعب الأهلي وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل محمد مجدى أفشة الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر 2-1.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

الأهلي

بهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة الـ 12 في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري الممتاز خلف فريق بيراميدز صاحب الـ 13 نقطة.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسندت إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى حكم الساحة عبد العزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أي خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.