الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

شبورة تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي من المتوقع أن تكون كثيفة على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية تصل لحد الضباب.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس  ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.  

 

حالة الطقس غدًا الخميس 9 - 11 -2023 بالبحيرة

حالة الطقس غدا الخميس 9-11-2023 فى مصر


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية  انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

 

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