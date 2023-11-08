انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين، غدا الخميس، وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل.

وأكدت الهيئة بدء الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر إذ تُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

وتسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها.

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الإنفاق على الدعاية الانتخابية

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية..

مراقبة حسابات المرشحين

وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية

وأصدرت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2023 بتشكيل ومهام وإجراءات رصد مخالفات الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية محافظة جمهورية مصر العربية وفقا للكشوف المرفقة.

وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2024.

وتعد هذه اللجان تقريرا تتضمن رصدا لما تكشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك.

ووفقا للقرار، يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تتضمنه هذه التقارير من مخالفات، لعرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.