الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 عمال سقطوا من سيارة أعلى كوبري الروبيكي ببدر

عمال سقطوا من سيارة
عمال سقطوا من سيارة أعلى كوبري الروبيكي، فيتو

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة بعد إصابة 6 عمال بجروح عميقة وسحجات نتيجة السقوط من أعلى سيارة ربع نقل تصادمت مع سيارة ملاكي وتم نقل المصابين من العمال لمستشفى بدر، واستعملت عن الحالة الصحية للمصابين وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنهم.

وعززت الإسعاف بـ4 سيارات لنقل وإسعاف المصابين من العمال.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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النيابة العامة مستشفي بدر الروبيكي

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