الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 عمال سقطوا من سيارة أعلى كوبري الروبيكي ببدر

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة بعد إصابة 6 عمال بجروح عميقة وسحجات نتيجة السقوط من أعلى سيارة ربع نقل تصادمت مع سيارة ملاكي وتم نقل المصابين من العمال لمستشفى بدر، واستعملت عن الحالة الصحية للمصابين وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنهم.

وعززت الإسعاف بـ4 سيارات لنقل وإسعاف المصابين من العمال.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.