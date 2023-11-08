الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

مركز بصيرة يستقبل وفدا أردنيا رفيع المستوى للتعاون في مجال تمكين المرأة

جانب من اجتماع مركز
جانب من اجتماع مركز بصيرة، فيتو

استقبل اليوم مركز بصيرة الوفد  الأردني رفيع المستوى المعني بتمكين المرأة، والذي زار مركز بصيرة للتعرف على تجربة مصر في إنشاء مرصد المرأة المصرية الذي أنشأه ويديره مركز بصيرة. 

 

ترأس الوفد الأردني نائبة رئيس اللجنة الوزارية الأردنية المعنية بتمكين المرأة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي الأردني وجهاز الإحصاء الأردني، ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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تجربة إنشاء مرصد المرأة المصرية

 

وعرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة تجربة إنشاء مرصد المرأة المصرية، وأشار إلى أن إنشاء المرصد من جهة مستقلة يهدف إلى ضمان استقلالية عملية متابعة تمكين المرأة المصرية وضمان حيادية عمليات التقييم.

 

وأثنى الوفد الأردني على مرصد المرأة المصرية، وعلى الأفكار والبيانات المحدثة والمدققة التي يتضمنها المرصد في العديد من الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة. وأشار أعضاء الوفد إلى ضرورة وجود مثل هذا المرصد في كل الدول العربية.

 

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