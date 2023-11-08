دوري أبطال أوروبا، اشتباكات بين جماهير نابولي ويونيون برلين

وقعت مواجهات بين أولتراس نابولي ويونيون برلين قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في المدينة الواقعة جنوب إيطاليا.

اشتباكات بين جماهير نابولي وبرلين

ووقعت المواجهات في حي فوريجوتا في نابولي، على مسافة قصيرة من الملعب الذي سيحتضن المباراة، واضطرت قوات الأمن إلى التدخل.

وغادرت أغلبية مجموعة تضم نحو 300 مشجع ليونيون برلين نابولي عشية اللقاء بسبب عدم وجود تذاكر لحضور المباراة في الملعب.



وحدثت مشاجرات بين أولتراس الفريقين وتم اعتقال 11 من مشجعي الفريق الألماني بعدما رفضوا الخضوع للتعليمات الأمنية في ساحة قرب المحطة المركزية في المدينة، حيث كانت الشرطة الإيطالية تنتظر وصولهم.



ويخوض نابولي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في مجموعته وبفوز على يونيون برلين متذيل المجموعة، وقد يحسم الفريق الإيطالي عبوره إلى ثمن النهائي خلال اللقاء.

08.11.2023, Napoli 🇮🇹 vs Union Berlin 🇩🇪 Napoli ultras attacking Union Berlin escaping inside shop

Info Union: Union against 1312, not Napoli https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/jy3ARrUQp6 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 8, 2023

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الخسارة تؤثر اقتصاديا على برشلونة

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن "خسارة برشلونة أمام شاختاى لم تكن قاسية فقط بقدر أنها ستؤثر على الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة تحت إدارة، خوان لابورتا".

وأكدت الصحيفة، أن "إدارة برشلونة تحسب كل يورو لها من مشاركاتها المحلية والقارية، حتى يتمكنوا من تصحيح المسار الاقتصادي للنادي".

وأضافت: "كان هناك احتفالات في برشلونة بسبب جمع 7 ملايين يورو من مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ولكن خسارة شاختار بالأمس أزعجت الإدارة لأن النادي خسر 2.8 مليون يورو".

وأوضحت: "هذا هو المبلغ الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مقابل كل فوز في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، مع تخطيط الإدارة للتأهل إلى دور الثمانية من أجل حصد المزيد من الأموال".

وقال تشافي، المدير الفني للبارسا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة كانت بمثابة خطوة للخلف بكل وضوح".

وأضاف "نحن في لحظة سيئة من الركود ولا مانع في الاعتراف بذلك، لأن علينا أن ننتقد أنفسنا ونكون صادقين، الهزيمة مستحقة ولكن علينا أن نكون إيجابيين فنحن لم نخسر أي شيء ولكننا قدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا".

الخسارة جمدت رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن شاختار صاحب المركز الثالث.