الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

حجز الحكم على مدير ومشرف المتابعة الميدانية بالعمرانية المتهمين بقبول رشوة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الحكم على مدير ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، لجلسة الغد، وذلك بتهمة تلقي رشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفات بناء عقارات بالعمرانية.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم القرموطي ومعوض ثروت رجب، وأمانة سر أشرف صلاح.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، ان المتهمين "ع. م. م" 58 سنة، يعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، "أ. ص. ا"  مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية، 44 سنة، في  تاريخ  ٢٢/ ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة العمرانية، قاما المتهمان وبصفتهما موظفين عموميين مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ووكيل إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية "، بأخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما.

 

وطلبا من "أحمد عاصم البدري" مبلغ 190 ألف جنيه، وأخذ المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائن ۲ شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين على النحو المبين بالتحقيقات.

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العمرانية محكمة جنايات جنوب الجيزة الجيزة

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