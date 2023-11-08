حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية
شنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة.
يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على أسواق السجائر.
كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر.
قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتي:
تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستوردة بدون فواتير عدد ٩٠٩ علب سجائر بإجمالى ١٨١٨٠ سيجارة وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
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