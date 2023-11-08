الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الحكومة تمهل الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية 3 أشهر إضافية لتقنين أوضاعهم

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

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وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

 

 

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