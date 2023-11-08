معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر، تغييرات بالجملة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وتعد مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز، هي الأولى لـ معتمد جمال مع القلعة البيضاء بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مباراة اليوم ويرفعان شعار لا بديل عن الفوز من أجل الصعود لنهائي كأس مصر أملا في حصد لقب البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز:

معتمد جمال

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع.

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995.

وعمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007، وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

قاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه.