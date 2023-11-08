الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

128 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات اليوم بالبورصة المصرية

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء باجمالى عدد عمليات تداول بلغت 128 الف عملية، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

مؤشرات، فيتو 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54%  عند مستوى 23986 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 %  عند مستوى 29074 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52%  عند مستوى 10209 نقاط.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 4654 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74%  عند مستوى 6901 نقاط.

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تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 وتباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الاثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

 

مؤشرات، فيتو 

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة.

 

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التحليل الفنى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إيجى إكس ٣٠ إيجي إكس 70 متساوي الأوزان اسهم ايجى اكس 30

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