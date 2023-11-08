الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

حبس صاحب شركة غسل
حبس صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه

 جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة وهمية لغسيل 27 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات بالواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ27 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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