جلب الحبيب بـ 150 جنيه، نص اعترافات دجال فك الأعمال والسحر بالقاهرة

استمعت نيابة شمال القاهرة، لأقوال دجال متهم بالنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال وجلب الحبيب من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بالقاهرة.



وفي البداية أنكر الدجال الاتهامات الموجهة إليه وبتضييق الخناق اعترف بأنه أنشأ صفحة على الفيس بوك لجذب انتباه الضحايا ووضع مبالغ رمزية بسيطة مقابل بعض أعمال السحر والشعوذة، وكان من بينها حجاب جلب الحبيب بـ١٥٠ جنيه وزعم معرفته بالمستقبل، وأضاف أنه وجدها مهنة سهلة تدر بالمال عليه وعلى أسرته التي يعولها، وقال إنه كان يقوم بعمل حجاب يحمي الأسرة مقابل ٢٠٠ جنيه مما جعله مطلوبا وبشدة من الأسر البسيطة.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.