الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط ٦ عمال من أعلى سيارة ربع نقل أعلى كوبري الروبيكي ببدر

سقوط ٦ عمال من أعلى
سقوط ٦ عمال من أعلى سيارة ربع نقل اعلي كوبري الروبيكي ببدر

أصيب ٦ عمال بجروح عميقة وسحجات نتيجة السقوط من أعلى سيارة ربع نقل تصادمت مع سيارة ملاكي وتم نقل المصابين من العمال لمستشفى بدر.

وعززت الإسعاف بـ٤ سيارات لنقل وإسعاف المصابين من العمال.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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