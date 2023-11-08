استعجال تقرير الطب الشرعي لشاب أنهى حياته بالقفز من أعلى مول شهير بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر، تقرير الطب الشرعي لجثة شاب أقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى مول شهير في مدينة نصر، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا مفاده قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياته بإلقاء نفسه من طابق علوي داخل مول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالمعاينة الأولية تم العثور على جثة المتوفى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث لكشف الملابسات والتفاصيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.