استعجال التحريات في اتهام موظف بالنصب على عملاء البنوك بالمنيا

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال التحريات الخاصة بموظف خدمة عملاء أحد البنوك للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية فى المنيا وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما أقر بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.