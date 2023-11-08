الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استعجال التحريات في اتهام موظف بالنصب على عملاء البنوك بالمنيا

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال التحريات الخاصة بموظف خدمة عملاء أحد البنوك للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية فى المنيا وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة  وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

Advertisements

-إعلانات-

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

 وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما أقر بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريمة المنظمة الدفع الالكتروني الجهات الرسمية النصب علي عملاء البنوك بطاقات الدفع الالكترونى جرائم الاموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة مركز شرطة العدوة بالمنيا

مواد متعلقة

التحفظ على عاطل بحوزته كيلو حشيش بالمعصرة

شهود عيان يكشفون اللحظات الأخيرة في حياة ربة منزل قتلت على يد سائق عاكسها بالصف

التحفظ على هواتف 3 أشقاء ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء بالبساتين

حبس موظف بتهمة النصب على عملاء البنوك في المنيا

النيابة تعاين جثة شاب أنهى حياته من أعلى مول شهير بمدينة نصر

استعجال التحريات بشأن سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات مزورة في الغربية

قرار جديد بواقعة إصابة 9 طباخين بانقلاب سيارة نصف نقل بالفشن ببني سويف

استعجال التقرير المروري في إصابة 10 أشخاص خلال حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها في العمرانية إلى المفتي

نيجيريا ترفض استقبال رئيس حكومة دولة بسبب دعمها لإسرائيل

الشركة الشرقية تكشف أسباب رفع أسعار السجائر، وتطبيق الزيادة غدا

يحيى السنوار.. القائد الذي أرعب إسرائيل.. حاول الاحتلال اغتياله عدة مرات ووصفه بالرجل الميت.. حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتعلم العبرية.. وطالب نتنياهو برأسه

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

كل ما تريد معرفته عن مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها في موسم الرياض

مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل تعيد النصر للسيارات بقوة للسوق.. والشركة تسابق الزمن لمنافسة المستورد

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

يحيى السنوار.. قائد حماس المطلوب على قائمة اغتيالات دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق بالزوج الصالح

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية