الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

أسباب اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب مع حزب الجيل ونقابتي المهن التعليمية والتجاريين

تنسيقية شباب الأحزاب،فيتو
تنسيقية شباب الأحزاب،فيتو

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب الجيل الديمقراطي، ونقابتي المهن التعليمية والتجاريين، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

 

المشاركة الإيجابية في الفعاليات الانتخابات القادمة 

 

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

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جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

 

 

كانت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت مبادرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك فى الأسبوع الرابع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من خلال عريضة تدين الجرائم والانتهاكات الممتدة للاحتلال، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب 10 آلاف شهيد.

 

ووقع عدد من المتضامنين مع غزة على عريضة، لإطلاق مبادرة شعبية عالمية في إطار الدبلوماسية الشعبية، لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضده، والتي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية؛ من تهجير قسري، والاعتداء على المنشآت العامة من مستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس، وتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال الأبرياء والنساء، الأمر الذي يُعد انتهاكا يوميًا للقانون الدولي الانسانى وكل مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.

 

جرائم مكتملة الأركان في غزة 

 

وذكرت العريضة أن ما يحدث مع الشعب الفلسطيني هو جرائم حرب مكتملة الأركان ومحاولة تصفية للقضية الفلسطينية، وطالب الموقعون على العريضة بالوقف الفورى لكافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطينى والتى تمارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفك الحصار المفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى ووقف كافة الممارسات التى من شأنها تعطيل إرسال المساعدات الإغاثية لهم من ماء غذاء ودواء ووقود. 

 

كما طالبوا بالوقف الفورى لعمليات التهجيرى القسرى للشعب الفلسطينى من منازله وإزاحته بكافة أشكال القمع من أراضيه، وأضافوا بدعم الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيرة وإعلان دولته كاملة السيادة.

 

ومن ضمن المطالب أيضا اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة نحو النظر فى الأدلة المقدمة إليها من جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة تجاه الشعب الفلسطينى.
 

 

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