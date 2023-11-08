حبس صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكما قضائيا ببني سويف

أمرت نيابة كوم حمادة، بحبس (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية) وذلك ٤ ايام علي ذمة استكمال التحقيقات.

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 22 سنة و3 شهور فى قضايا "تبديد").

وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.