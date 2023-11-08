التحفظ على عاطل بحوزته كيلو حشيش بالمعصرة
تحفظ رجال مباحث القاهرة، على أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى - هاتف محمـــول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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