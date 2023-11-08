الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

التحفظ على عاطل بحوزته كيلو حشيش بالمعصرة

مواد مخدرة،فيتو
مواد مخدرة،فيتو

تحفظ رجال مباحث القاهرة، على أحد الأشخاص  وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.
 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى  - هاتف محمـــول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة النيابة العامة أمن القاهرة قسم شرطة المعصرة مباحث القاهرة مخدر الحشيش

مواد متعلقة

شهود عيان يكشفون اللحظات الأخيرة في حياة ربة منزل قتلت على يد سائق عاكسها بالصف

التحفظ على هواتف 3 أشقاء ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء بالبساتين

حبس موظف بتهمة النصب على عملاء البنوك في المنيا

النيابة تعاين جثة شاب أنهى حياته من أعلى مول شهير بمدينة نصر

استعجال التحريات بشأن سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات مزورة في الغربية

قرار جديد بواقعة إصابة 9 طباخين بانقلاب سيارة نصف نقل بالفشن ببني سويف

استعجال التقرير المروري في إصابة 10 أشخاص خلال حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر

أول قرار ضد صاحب شركة غسيل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

الأكثر قراءة

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها في العمرانية إلى المفتي

نيجيريا ترفض استقبال رئيس حكومة دولة بسبب دعمها لإسرائيل

الشركة الشرقية تكشف أسباب رفع أسعار السجائر، وتطبيق الزيادة غدا

يحيى السنوار.. القائد الذي أرعب إسرائيل.. حاول الاحتلال اغتياله عدة مرات ووصفه بالرجل الميت.. حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتعلم العبرية.. وطالب نتنياهو برأسه

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

كل ما تريد معرفته عن مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها في موسم الرياض

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

السيسي يتابع جهود تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، مستقبل مصر الأبرز (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

يحيى السنوار.. قائد حماس المطلوب على قائمة اغتيالات دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق بالزوج الصالح

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية