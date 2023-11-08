الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

86 طفلا يخوضون الاختبارات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

القرآن الكريم، فيتو
القرآن الكريم، فيتو

استكملت المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، الاختبارات المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك في فرعين من فروع حفظ القرآن الكريم.

وأجريت الاختبارات لجنة مكونة من: الدكتور رمضان صيام، والدكتور محمد علي علي، والشيخ محمد رشاد زغلول، والشيخ محمد محمد فتح الله بيبرس، والدكتور منهاج الدين خامو شوف من طاجكستان، والدكتور عثمان جاوارا من مالي.

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كما أجريت الاختبارات لـ 61 متسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم بروايات كاملة، كما جري اختبار 25 متسابق من الصغار في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم، وذلك من خلال اختيار المتسابق لنموذج المسابقة واجابته علي 3 أسئلة، يجري من خلالها حفظة للقرآن بالروايات وتجويده للأيات وحسن قراءة القرآن، ويتم التقييم من اللجنة للتأهل للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني.

وأكد الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة، أن الفائزون في دورتها السابعة والتي تحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشرف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أضافت في هذا العام فروعا وامكانيات جديدة تجعلها واحدة من أهم المسابقات في العالم، وقد تمكنت في تصفياتها المحلية أن تكون محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف أن المسابقة تقدم اليها في دورتها الحالية 1745 متسابق من داخل وخارج مصر، ويجري الآن اختبار التصفية الثالث علي مدار 3 أيام في فروع المسابقة المختلفة، علي أن يتم اجراء التصفية النهائية في ديسمبر المقبل ويتأهل 42 متسابقا من كافة دول العالم للمسابقة الدولية والتي تجري فاعلياتها في فبراير القادم من عام 2024.

يذكر أن الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تستكمل غدًا الخميس الاختبارات المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية، وذلك للذكور فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال.

ئيس مجلس الوزراء الابتهال القرآن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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