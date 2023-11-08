فرقة أوبرا الإسكندرية تتغنى بأعمال زمن الفن الجميل غدا
تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك فى الثامنة مساء غدا الخميس 9 نوفمبر الجاري على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية.
حفل فرقة أوبرا الإسكندرية
و يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك ايه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرمله، عرباوي، بكره يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك.. أداء ألاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح, محمد الخولي.
فرقة أوبرا الإسكندرية
يذكر أن الفرقة تاسست عام 2004 حتى وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة .
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