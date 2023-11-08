شهود عيان يكشفون اللحظات الأخيرة في حياة ربة منزل قتلت على يد سائق عاكسها بالصف

استمع فريق من المباحث العامة بالجيزة، لأقوال شهود العيان بمصرع ربة منزل على أيدى سائق إثر معاتبته على معاكستها فى الصف وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم.

وأكد الشهود أن المجني عليها دخلت في مشادات كلامية مع السائق حتي قام بالتشاجر معاها بالأيدي ثم لقت مصرعها من شدة الاعتداء عليها حيث اعتدي عليها بإلقائها بالحجارة مما تسبب في مصرعها.

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.

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و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل "متوفاة" – 4 من أهليتها)، طرف ثان (سائق – 5 من أهليته).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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