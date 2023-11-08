لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى، محافظ قنا يلتقي مسئولي التأمين الصحي

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، مسئولي فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة قنا.

وتم مناقشة سير العمل في منظومة التأمين الصحي والجهود المبذولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد صلاح أبوجريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين مدير مستشفى التأمين الصحي بقنا، والدكتور محمد وهمان رئيس قسم الأورام، الدكتور عبد الناصر مختار مدير إدارة مكافحة العدوى والجودة بالفرع، وأحمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

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واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، حول الخدمات التي يقدمها فرع التأمين الصحي والمستشفى للمرضى المنتفعين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم خدمات طبية مميزة لهم، كما شدد على ضرورة إلتزام الأطباء بالحضور فى المواعيد المحددة لهم، مع توفير أقصى درجات الراحة للمرضى آثناء تلقيهم الخدمة، موجها بضرورة توفير استراحات وأماكن انتظار لائقة بالمرضى.

كما أثنى محافظ قنا، على جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، من خلال تحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.