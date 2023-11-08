الدوري المصري، حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة سيراميكا كيلوباترا

الدوري المصري، وصلت، منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد المقاولون العرب استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كيلوباترا في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

كولر يعاين أرضية ملعب المقاولون العرب

وفور وصول الفريق الأحمر حرص مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

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وكان كولر عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

الأهلي يسعى إلى الفوز على سيراميكا لاقتراب من الصدارة

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يتصدره فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

سيراميكا كليوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة الأهلي اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهم وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى حكم الساحة عبد العزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أي خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.