التحفظ على هواتف 3 أشقاء ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء بالبساتين
استمع فريق من المباحث العامة، لأقوال 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، وتحفظت جهات التحقيق على هواتف المتهمين لحين تفريغ محادثتهم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
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