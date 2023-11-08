أستاذ قانون دولي: إسرائيل تخالف القوانين الدولية في قطاع غزة

الهجوم البري على غزة، قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي إنه لابد أن يتمتع المدنيين بحماية خاصة لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوقهم في قطاع غزة.



وأضاف حلمي لـ "فيتو" أن إسرائيل خالفت القوانين الأساسية ومنها قانون الإبادة البشرية وهي جريمة دولية وثانيا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهذا يخالف أساسيات القانون الدولي.

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الهجوم البري على غزة

وأعلن الصليب الأحمر في غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة مساعدات تابعة له.

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفي السياق ذاته، استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء يوم الاثنين الماضي 5 طائرات تحمل عدد من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.



وأكد مصدر بالهلال الأحمر المصري في مطار العريش أن الطائرات التي وصلت من اليونان تحمل 5 أطنان مساعدات طبية و3 طائرات من إندونيسيا تحمل 50 طنا مساعدات طبية وغذائية وطائرة من دولة الكويت تحمل 10 أطنان وطائرة من ليبيا تحمل 25 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة ليصل إجمالي عدد الطائرات 89 طائرة.



وأوضح أنه تم إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.



وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسؤولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.



ولفت المحافظ إلى تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلى معبر رفح البري، لافتا إلى تخزين الأدوية التي تحتاج إلى التبريد أو التجميد والتي وصلت على متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الادوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

وقال المحافظ: إنه خلال الحرب على غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلى 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.

وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، أن المتطوعين بلغ عددهم 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الأحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة.