الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

ازالة 11 حالة تعد على أراض زراعية بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح استمرار جهود محافظة مطروح فى  مواجهة  ومنع التعديات على أراضى الدولة  ومخالفات البناء  على الآراضى الزراعية  بدون تراخيص، مع متابعة  ورصد جميع مجالس المدن لكافة التعديات والدفع بحملات لإزالتها حفاظا على الأراضى الزراعية ومنع البناء الجائر عليها.

اشار إلى أنه تم الدفع  بحملة مكبرة بمشاركة  مجلس مدينة الحمام سيوة وشرطة المرافق لتنفيذ  11  قرار إزالة، منها 5 حالات تعدى على أراضى زراعية بمدينة الحمام على مساحة 5 قيراط و20 سهما  و6 حالات تعدى بمدينة سيوة على مساحة 4 قيراط وسهم   عبارة عن أسوار ومباني مخالفة. 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الزراعية بدون تراخيص  ، مضيفا بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة  خاصة الأراضى الزراعية.

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