يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على التعاقد مع نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “FIChajes” الإسبانية، فإن تياجو ألكانتارا صاحب الـ32 نجم وسط نادي ليفربول اقترب من مغادة الريدز بمجرد بمجرد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

ولم يحظ الإسباني بفرصة المشاركة هذا الموسم في أي مباراة، مع استهدافه من قبل إنتر ميلان ويوفنتوس.

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ويرغب نادي إنتر ميلان في التوقيع مع تياجو الكانتارا لتشكيلة المدرب سيموني إنزاجي، الذي ربما يخسر نيكولو باريلا في الصيف لرحيله إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

في المقابل يبحث يوفنتوس عن بدائل للثنائي نيكولو فاجيولي الموقوف بسبب المراهنات، وبول بوجبا الذي تم إيقافه لثبوت تعاطيه المنشطات.

ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.