دوري أبطال أوروبا، بيبي أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة ويحطم رقم توتي

سجل الأسطورة البرتغالي كيبلير لافيران بيبي، مدافع فريق بورتو، اسمه بحروف من ذهب في دوري أبطال أوروبا، بإحراز هدف في شباك رويال أنتويرب البلجيكي.

وفاز بورتو على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين دون رد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيبي هدف فريقه الثاني في اللقاء، تحديدا في الدقيقة 90+1.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح بيبي أكبر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفا في المسابقة، عن عمر (40 عاما و254 يوما).

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وأضافت الشبكة، أن مدافع ريال مدريد السابق، حطم الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي.

تفاصيل مباراة بورتو وريال أنتويرب

سيطر بورتو على مجريات الأمور في الشوط الأول وكان له السيطرة على الكرة، قبل أن ينجح في إحراز هدفه الأول عن طريق إيفانيلسون في الدقيقة 32.

وأضاف بيبي الهدف الثاني د 90+1، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

وشهد اللقاء طرد لاعب أنتويرب، يورجن إيكيلينكامب، في الدقيقة الـ52، ليُكمل الفريق البلجيكي المباراة بـ10 لاعبين.

ورفع بورتو رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثامنة، خلف برشلونة المُتصدر بعدد النقاط نفسه، وبقي رويال أنوتيرب متذيلًا ترتيب المجموعة من دون نقاط.