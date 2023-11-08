ليفربول ينافس ريال مدريد للتعاقد مع خليفة فان دايك

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

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وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.

ليفربول ليس جاهزا للفوز بالدوري الإنجليزي

أكد جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، أن الفريق ليس جاهزا للمنافسة والتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر محلل قنوات "سكاي سبورتس"، عقب تعادل ليفربول أمام لوتون تاون 1/1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ليفربول ليس جاهزًا للفوز بالدوري، ‏مؤكدا أن تعامل الفريق مع الكرة ليس جيدًا مثل مانشستر سيتي.

وتابع كاراجر: "خط وسط ليفربول تطور كثيرًا عن الموسم الماضي، ولكن ماك أليستر ليس لاعب ارتكاز".