الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 563 حالة إشغال طريق مخالفة بالبحيرة

جانب من رفع إشغالات
جانب من رفع إشغالات بالبحيرة

 نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عدة حملات إشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية بالمحافظة وشرطة المرافق التابعة لمديرية أمن البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.
 

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 أسفرت الحملات عن رفع 563 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن، 263 حالة بدمنهور، 150 حالة بالمحمودية و150حالة بأبو حمص وكذا تحرير 30 محضر إشغال طريق.

أ كدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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