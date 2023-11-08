ضبط 3 أطنان جبن ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأسفرت عن ضبط بمركزى دمنهور، وشبراخيت، كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدي، و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

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وبحملة مماثلة بمركز إدكو،تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و5 كيلوجرامات كبد، وقوانص غير صالحه للإستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم والبانيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كفرالدوار والرحمانية،ضبط 300 عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحية،و 100صفيحة جبنة باجمالى 2 طن مجهول المصدر، و50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر، بالإضافة الى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم،كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفى مركزى إيتاى البارود وبدر، تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و20 شيكارة مخصبات زراعية باجمالى طن مجهول المصدر،و24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وكذلك 10شكائر علف مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.