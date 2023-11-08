الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 3 أطنان جبن ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 
 

 وأسفرت عن ضبط بمركزى دمنهور، وشبراخيت، كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدي، و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل. 

Advertisements

وبحملة مماثلة بمركز إدكو،تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و5 كيلوجرامات كبد، وقوانص غير صالحه للإستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم والبانيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

وبمركزى كفرالدوار والرحمانية،ضبط 300 عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحية،و 100صفيحة جبنة باجمالى 2 طن مجهول المصدر، و50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر، بالإضافة الى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم،كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفى مركزى إيتاى البارود وبدر، تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و20 شيكارة مخصبات زراعية باجمالى طن مجهول المصدر،و24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وكذلك 10شكائر علف مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تموين البحيرة ضبط حملة مخابز

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية لمدة 3 أيام لهذا السبب

ميلان يحقق أرباحا طائلة بالفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على التعاقد مع نجم ليفربول

ضغط تركي على إسرائيل من خلال مشاريع الطاقة لوقف إطلاق النار في غزة

وزير المالية: تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

دوري أبطال أوروبا، بيبي أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة ويحطم رقم توتي

Advertisements

منوعات

المزيد

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

رغم تشاؤم متابعيها على مواقع التواصل، صانعة محتوى تنقش اسم صديقها على جبينها (فيديو)

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 4 أصناف من المعسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية