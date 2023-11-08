رئيس جودة التعليم: نسعى لمضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد
قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء إن الهيئة بدأت أكبر حركة زيارات لاعتماد المؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات مصر بالاستعانة ب 3000 مراجع خارجي.
الهيئة القومية لضمان جودة العليم ولاعتماد
وأضاف عشماوي ان الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية، كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة ب 30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا. وعلى مستوي التعليم الازهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الازهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.
واكد عشماوي ان الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف تسعي الي مضاعفة اعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول الي مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.
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