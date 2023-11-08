لقاء توعوي حول دور الأئمة فى الدعوة إلى المشاركة السياسية بالبحيرة
نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي لقاء توعويا حول " دور الأئمة والدعاة فى الدعوة إلى المشاركة السياسية "بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بدمنهور،بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب - وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة والدكتور صالح ابراهيم على - مدير عام المجلس القومى للسكان بالبحيرة، وبمشاركة عدد كبير من الأئمة والدعاة بإدارة اوقاف البحيرة.
وأكد الدكتور محمد أبو حطب، على أهمية المشاركة فى الإنتخابات باعتبارها،واجب دينى ووطنى، وأمانة على الفرد عليه أن يؤديها، مشيرًا الى الدور الهام لكل امام وخطيب في التوعية بأهمية الحفاظ على مجتمعنا ووطننا وعلى الأئمة والخطباء تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.
وأشار وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، الي اهمية التأكيد على أن المشاركة فى الانتخابات تعزز مفاهيم الانتماء للوطن فهي مسؤولية وطنية، لا يمكن التخلى عنها من أجل رفعة، وتقدم بلادنا ودفعها للأمام.
وجاءت الفاعلية،تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،وضمن اللقاءات التثقيفية التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك).
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