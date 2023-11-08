الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر اليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأربعاء، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (٤٢) للمؤتمر العام لليونسكو، والتي تعقد خلال الفترة من ٧ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري بمقر المنظمةِ بباريس، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو

وسوف يُلقى الوزير كلمة جمهورية مصر العربية، والذي يؤكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، فضلًا عن عقد لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المؤتمر العام، خاصًة فى مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتميز هذه الدورة بمناقشات رفيعة المستوى حول كيفية مواجهة اليونسكو للتحديات العالمية الكبرى التي يمثلها التغير المناخي والتقنيات الجديدة.

Advertisements

ومن المُقرر أيضًا أن يشارك الوزير في الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء في الإيسيسكو.

جدير بالذكر أن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو يقوم بتحديد سياسات المنظمة وخطوط عملها الرئيسية، فضلًا عن تحديد برامجها وميزانيتها، كما ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي، ويعين المدير العام كل أربع سنوات، كما أن منظمة اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن فى العالم من خلال التعاون الدولى فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتضم في عضويتها 193 دولة عضو و11 عضوا منتسبا، إضافة إلى شركاء فى القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص.

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره بجنوب السودان لبحث سُبل التعاون

تنبيه مهم من وزارة التعليم للمديريات بالمحافظات بشأن غياب الطلاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التعاون الدولي التعاون التغير المناخي العاصمة الفرنسية باريس جنوب السودان

مواد متعلقة

«بشلاو» قرية فى صعيد مصر انتفضت ضد الختان وزواج الأطفال.. «باريس الصعيد» نساؤها محل فخر.. والفتيات يطمحن إلى التعليم

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره بجنوب السودان لبحث سُبل التعاون

توصيات وزير التعليم العالي للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.. التوسع في الشراكة مع الجامعات الدولية.. والمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية لضمان نجاح التجربة

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

رسالة نادي بيراميدز لـ العامري فاروق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

أمريكا توجه رسالة ردع مدوية إلى إيران

عطل يضرب شاهد والمنصة تكشف السبب في بيان رسمي

بريطانيا تعلن تجهيز قوات نخبة للتدخل في غزة

أزمات أحمد فتوح في الزمالك.. خناقة مع أمير مرتضى بسبب الأهلي.. ترك معسكر الفريق ليلة مباراة الاتحاد.. واتهامه بتعاطي "الحشيش"

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية