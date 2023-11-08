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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 قبل مباراة الأهلي وسيراميكا

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023،فيتو

ترتيب هدافي الدوري، يتصدر مابولو جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي ضد سيراميكا المؤجلة والمقرر لها اليوم الأربعاء.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 قبل مباراة الأهلي وسيراميكا

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف
2- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 5 أهداف
2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو  لاعب زد إف سي: 5 أهداف
2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف
3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف
3- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 4 أهداف
4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف
4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف
4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف 
4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

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4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

غيابات الأهلى عن مباراة سيراميكا كيلوباترا
 

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا كيلوباترا كلا من على معلول وعمرو  ومحمود متولي ورضا سليم بسبب الإصابة وعمرو السوليه نتيجة عدم الجهازيه الفنية نتيجة عودته مؤخرا من الإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف بينما تم استبعاد الرباعى  محمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد الضاوي كريستو وصلاح محسن بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر  المدير الفنى للفريق  الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا


حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وسيراميكا
 

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الى حكم الساحة عبدالعزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.


 

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا


والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا


1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

 

أفشه يتصدر قائمة هدافي الأهلى امام سيراميكا


ويتصدر محمد مجدى افشه صانع ألعاب الفريق الأحمر صدارة هدافي فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا برصد هدفين

 

هدافي الأهلى امام سيراميكا كيلوباترا

وجاءت أهداف الأهلي أمام سيراميكا كالتالي:
-أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021


- سجل وليد سليمان هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات موسم 2020-2021
- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021
- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021
- أحرز  طارق سامى لاعب سيراميكا كيلوباترا هدفًا بالخطأ في مرماه في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021
- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز محمد محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022
- سجل أحمد سيد غريب هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022
- أحرز رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل لويس ميكيسونى هدفًا في شباك فريق سيراميكا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رأفت خليل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.
- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

-أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

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ترتيب هدافي الدوري المصري، زيكو وبلحاج وحسام أشرف يطاردون مابولولو

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