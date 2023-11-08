يمامة: الأحداث فى غزة فصل خطير من صراع الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين

الهجوم البرى على غزة، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى أن الأحداث فى قطاع غزة الفلسطينية فصل جديد وخطير فى صراع الكيان الصهيوني مع الشعب الفلسطيني بوجه عام.

وأضاف يمامة لـ "فيتو": الدولة الإسرائيلية قامت واعترفنا بها، لكنها للأسف الشديد ليست مكتفية بحدودها حتى الآن، وتريد التهام المزيد من الأراضي على حساب الشعب الفلسطينى فى غزة، الذى له حق كامل فى الحياة الطبيعية مثل أى شعب فى العالم، وحقه أيضًا في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وأن تكون له دولته وفقًا لاتفاقية أوسلو.

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العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة.

عودة المختطفين

وقال جلانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.

وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة

ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين(الماضي)".

وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن "الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى".

وتجاوزت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، 10 آلاف شهيد، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبرالماضي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر الجاري.

حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين

وبدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.