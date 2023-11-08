انطلاق فعاليات القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة بكفر الدوار
نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، القافلة الخدمية التوعوية المجانية بقرية البسلقون بكفر الدوار، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة والسكان والتي تستمر فعاليتها حتى يوم ٩ من الشهر الجاري، والتى ستجوب القرى، والكفور، والنجوع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والمشورة للسيدات فى المناطق المحرومة، والأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار خطة الدولة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بقرى " حياة كريمة".
وتم عمل الندوات التوعوية، وفتح حوار مع السيدات حول تنظيم حياتهن، والحفاظ على صحتهن وصحة أسرتهن، كما اهتمت القافلة بزيادة وعى المرأة ومساعدتها بتعليم،و ترويج بعض المنتجات المصنوعة بيديها لتقاوم به غلاء المعيشة من خلال نوادى المرأة.
الجدير بالذكر ان القافلة ستواصل تقديم خدماتها اليوم بقرية عرب دفشو وغدا بقرية كوم البركة.
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