تفاصيل عودة الأنشطة الفنية لساقية عبدالمنعم الصاوي

تستعد ساقية الصاوي، لعودة الأنشطة الفنية، خلال شهر نوفمبر، بعد إيقاف جميع الحفلات في شهر أكتوبر الماضي، تضامنًا مع أحداث غزة.

وقالت إدارة الساقية، إنهم يستعدون لاستضافة الجمهور، في الحفلات المقبلة، والحفلات ستكون في إطار التضامن مع غزة أيضا.

في هذا السياق، كانت أصدرت ساقية الصاوي بالزمالك، في الشهر الماضي، بيانا عاجلا حول الفعاليات والحفلات التي تنظمها الساقية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع الأحداث الجارية في فلسطين.

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ساقية الصاوي

وجاء في بيان ساقية الصاوي: "بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبد المنعم الصاوي وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين، أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث في وطننا العزيز فلسطين".

وتابع البيان: "ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم في كل أنحاء العالم".