الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل عودة الأنشطة الفنية لساقية عبدالمنعم الصاوي

ساقية الصاوي، فيتو
ساقية الصاوي، فيتو

تستعد ساقية الصاوي، لعودة الأنشطة الفنية، خلال شهر نوفمبر، بعد إيقاف جميع الحفلات في شهر أكتوبر الماضي، تضامنًا مع أحداث غزة.

وقالت إدارة الساقية، إنهم يستعدون لاستضافة الجمهور، في الحفلات المقبلة، والحفلات ستكون في إطار التضامن مع غزة أيضا.

في هذا السياق، كانت أصدرت ساقية الصاوي بالزمالك، في الشهر الماضي، بيانا عاجلا حول الفعاليات والحفلات التي تنظمها الساقية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع الأحداث الجارية في فلسطين. 

Advertisements

ساقية الصاوي 

 وجاء في بيان ساقية الصاوي: "بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبد المنعم الصاوي وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين، أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث في وطننا العزيز فلسطين". 

 

وتابع البيان: "ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم في كل أنحاء العالم". 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأنشطة الفنية الأحداث الجارية ساقية عبد المنعم الصاوي ساقية الصاوي شهر نوفمبر

مواد متعلقة

تجهيزات خاصة لحفل المنشد محمود التهامي في ساقية الصاوي

ساقية الصاوي تصدر بيانا عاجلا حول فعالياتها وأنشطتها حتى نهاية الشهر الجاري

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى الظهور الأول لـ معتمد جمال

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

صور فضائية تظهر تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مواجهة التحديات واستقرار الشرق الأوسط الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

المزيد

انفوجراف

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية