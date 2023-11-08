الأهلى أمام سيراميكا، الأحمر يبحث عن الكلين شيت الثانية بالدوري

الأهلى أمام سيراميكا، يتطلع لاعبو الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على نظافة شباكهم للمبارة الثانية بالدوري الموسم الحالي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها عصر اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الكلين شيت الثانية بالدوري للأهلى

ويأمل لاعبو الأهلي في الخروج بشباكهم نظيفة للمباراة الثانية بالدوري بعدما نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في مباراة واحدة فقط كانت أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بالدوري، وذلك خلال الثلاث مباريات التي خاضها الفريق الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وسيراميكا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى حكم الساحة عبدالعزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

كشف حساب عبد العزيز السيد مع الأهلى

وأدار عبدالعزيز السيد 6 مباريات للأهلى حقق الفريق الأحمر الفوز في خمس مباريات وتعامل في مباراة واحدة.

وكانت آخر مباراة للاهلى تحت صافرة الحكم عبد العزيز السيد أمام فريق المصرى البورسعيدي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، انتونى موديست، بيرسي تاو.

غيابات الأهلى عن مباراة سيراميكا كيلوباترا

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا كيلوباترا كلا من على معلول وعمرو ومحمود متولي ورضا سليم بسبب الإصابة وعمرو السوليه نتيجة عدم الجهازيه الفنية نتيجة عودته مؤخرا من الإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف بينما تم استبعاد الرباعى محمد زعلوك و معتز محمد ومحمد الضاوي كريستو وصلاح محسن بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

Advertisements

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

خطة مباراة سيراميكا كليوباترا

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب المقاولون العرب لخوض مباراة سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 والمقرر إقامته عصر اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط.

الأهلى يسعى إلى الفوز على سيراميكا للاقتراب من الصدارة

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كيلوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يتصدره فريق بيراميدز برصيد 13نقطة.

وخاض الأهلى ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط واحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

سيراميكا كليوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

على الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كيلوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهم وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

أفشة يتصدر قائمة هدافي الأهلى أمام سيراميكا

ويتصدر محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر صدارة هدافي فريقه أمام سيراميكا كليوباترا برصد هدفين.

هدافو الأهلي امام سيراميكا كليوباترا

وجاءت أهداف الأهلي أمام سيراميكا كالتالي:

-أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021



- سجل وليد سليمان هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الأول من منافسات موسم 2020-2021

- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز طارق سامى لاعب سيراميكا كليوباترا هدفًا بالخطأ في مرماه في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز محمد محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل أحمد سيد غريب هدفا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رامى ربيعة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل لويس ميكيسونى هدفًا في شباك فريق سيراميكا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رأفت خليل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.

- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

-أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.