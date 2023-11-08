الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

لليوم الثاني، الإدارية العليا تواصل الفصل في الطعون الانتخابية لمرشحي الرئاسة

الوطنية للانتخابات،
الوطنية للانتخابات، فيتو

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون على الانتخابات الرئاسية، وتم قيدها بجدول المحكمة، وحددت المحكمة، أمس الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل فيها  من قبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في استقبال الطعون وتسجيلها بجدول المحكمة الإدارية العليا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى نهاية اليوم بدون اجازة رسمية، وذلك حسب المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

 

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزًا انتخابيًّا من بين 15 رمزًا تم تحديدهم وهي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

 

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