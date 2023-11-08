مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الزمالك وبيراميدز وآرسنال وإشبيلية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء الأهلي وسيراميكا بالدوري المصري ، والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس مصر

دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات

ريال سوسييداد – بنفيكا 20:45 السعودية، 19:45 مصر – beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين 20:45 السعودية، 19:45 مصر حسن العيدروس beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 2

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بايرن ميونخ – جالطة سراي 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 4

ريال مدريد – سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 22:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 3



بي إس في أيندهوفن – لانس 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 6

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا – الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس

كأس مصر – نصف النهائي

الزمالك – بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس

الدوري التونسي

البنزرتي – الترجي 15:30 مصر، 16:30 السعودية Television Tunisienne 1

دوري أبطال آسيا

ميلبورن سيتي – بوريرام يونايتد 12:00 السعودية، 11:00 مصر نوفل باشي فهد العنزي beIN Sports AFC 1 HD SSC HD

يوهانج ستارز – أوراوا ريد دياموندز 13:00 السعودية، 12:00 مصر – beIN Sports AFC

فنتفوريت كوفو – تشجيانج بروفيشنال إف سي 13:00 السعودية، 12:00 مصر محمد مبروكي عبد العزيز السبر beIN Sports AFC SSC HD

جوهور دارول تاكزيم – أولسان هيونداي 13:00 السعودية، 12:00 مصر – beIN Sports AFC

ليون سيتي سايلورس – جيونبك هيونداي موتورز 13:00 السعودية، 12:00 مصر – beIN Sports AFC

هانوي إف سي – ووهان ثرى تاونس 15:00 السعودية، 14:00 مصر – beIN Sports AFC

بانكوك يونايتد – كيتشي 15:00 السعودية، 14:00 الإمارات – beIN Sports AFC

كأس الاتحاد الآسيوي

ستاليون لاجونا – تيرينجانو 10:00 مصر، 11:00 السعودية BEIN SPORTS

بالي يونايتد – سنترال كوست مارينرز 12:00 مصر، 13:00 السعودية BEIN SPORTS.