مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الزمالك وبيراميدز وآرسنال وإشبيلية
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء الأهلي وسيراميكا بالدوري المصري ، والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس مصر
دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات
ريال سوسييداد – بنفيكا 20:45 السعودية، 19:45 مصر – beIN Sports HD 3
نابولي – أونيون برلين 20:45 السعودية، 19:45 مصر حسن العيدروس beIN Sports HD 2
كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 2
بايرن ميونخ – جالطة سراي 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 5
ريد بول سالزبورج – إنتر 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 4
ريال مدريد – سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 22:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 1
آرسنال – إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 3
بي إس في أيندهوفن – لانس 23:00 السعودية، 22:00 مصر – beIN Sports HD 6
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا – الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس
كأس مصر – نصف النهائي
الزمالك – بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس
الدوري التونسي
البنزرتي – الترجي 15:30 مصر، 16:30 السعودية Television Tunisienne 1
دوري أبطال آسيا
ميلبورن سيتي – بوريرام يونايتد 12:00 السعودية، 11:00 مصر نوفل باشي فهد العنزي beIN Sports AFC 1 HD SSC HD
يوهانج ستارز – أوراوا ريد دياموندز 13:00 السعودية، 12:00 مصر – beIN Sports AFC
فنتفوريت كوفو – تشجيانج بروفيشنال إف سي 13:00 السعودية، 12:00 مصر محمد مبروكي عبد العزيز السبر beIN Sports AFC SSC HD
جوهور دارول تاكزيم – أولسان هيونداي 13:00 السعودية، 12:00 مصر – beIN Sports AFC
ليون سيتي سايلورس – جيونبك هيونداي موتورز 13:00 السعودية، 12:00 مصر – beIN Sports AFC
هانوي إف سي – ووهان ثرى تاونس 15:00 السعودية، 14:00 مصر – beIN Sports AFC
بانكوك يونايتد – كيتشي 15:00 السعودية، 14:00 الإمارات – beIN Sports AFC
كأس الاتحاد الآسيوي
ستاليون لاجونا – تيرينجانو 10:00 مصر، 11:00 السعودية BEIN SPORTS
بالي يونايتد – سنترال كوست مارينرز 12:00 مصر، 13:00 السعودية BEIN SPORTS.
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