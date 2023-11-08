محافظ دمياط تشهد حفل تخرج الدفعة الـ 17 للمعهد الفني الصحي بالمنصورة (صور)

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء أمس، حفل تخرج الدفعة السابعة عشر للمعهد الفني الصحي بالمنصورة شعبة التمريض العام "فرع دمياط" عام ٢٠٢٣، والذي جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة.

واستهلت محافظ دمياط كلمتها بتوجيه التحية إلى القائمين على هذا الحدث، كما أعربت عن سعادتها بمشاركة أبنائها وبناتها من خريجي الدفعة السابعة عشر من المعهد الفني الصحي بالمنصورة "فرع دمياط"، فرحتهم بتخرجهم وتفوقهم.

وأكدت حرصها على حضور هذا الحفل كل عام للاحتفال بالخريجين الجدد، مشيرة إلى إيمان الجميع بأهمية الدور الذي يقدمه قطاع التمريض بالمنظومة الطبية فهو جزء أساسي لا يتجزأ من جيش مصر الأبيض الذي لولاه ما حقق القطاع الطبي تلك الإنجازات والنجاحات.

وأوضحت أن الدولة جاهدة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير التعليم الصحي، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية.

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كما وجهت الدكتورة منال عوض “تحية خاصة إلى أولياء الأمور على ما قدموه من جهد للوصول بأبنائهم إلى هذا التفوق، وأيضًا المعهد الفنى الصحى ومديرية الصحة وإلى جميع لخريجين والطلبة الأوائل”.

تكريم الخريجين بدمياط

ومن جانبه وجه الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة الشكر إلى محافظ دمياط على حرصها حضور هذا الحدث للاحتفال بتخرج ٢٣٧ طالبًا وطالبة من المعهد هذا العام، ودعمها الكبير للمنظومة الطبية بالمحافظة.

واستعرض اهم الانجازات بهذا القطاع خلال العام الماضى من رفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الطبية، وأيضًا تكثيف العمل وتطويرها داخل المستشفيات ومراكز طب الأسرة وتزويدهم بالمستلزمات والأدوية اللازمة، هذا إلى جانب ما حققته المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي داخل المحافظة والقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك ما تم تحقيقه بمجال تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية.

وأشار أيضًا إلى أن المديرية قد اصدرت ٦٤٨٥٥ قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى بقيمة اجمالية ١٣٥ مليون جنيه وإقامة ٧٤ قافلة طبية قدمت خدمات علاجية لأكثر من ١٠٩٤١٢ مواطن بقرى المحافظة، علاوة على ما تقوم به المديرية من جهود خلال الحملات المشتركة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين وأيضًا ما حققته من مراكز على مستوى الجمهورية بتلك القطاعات.

خريجي المعهد الفنى الصحى فرع دمياط

وكرمت محافظ دمياط في نهاية الحفل أوائل الخريجين بعدد ١٤ طالبًا وثلاثة طلاب مثاليين، كما كرمت سحر عربانو مدير مدارس التمريض بدمياط ومنال مصطفى مديرة المعهد الفنى للتمريض.