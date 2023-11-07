الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك يوجه رسالة للعامري فاروق بعد تعرضه لوعكة صحية

العامري فاروق،فيتو
العامري فاروق،فيتو

حرص نادي الزمالك على إصدار بيان للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاء البيان: “يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها”.

كشف مصدر مقرب من العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خلال تواجده في مقر القلعة الحمراء.


وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

Advertisements

وكشف مصدر مقرب من نائب رئيس النادي الأهلي، أن العامري فاروق أجرى العملية الجراحية الأولى لإيقاف النزيف على المخ، قبل أن يدخل إلى جراحة ثانية بسبب مشكلة في شريان، حيث أكد المصدر أن حالته مازالت حرجة. 

وكان خالد العامرى، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء

وكتب خالد العامرى تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعى لأخى العامرى فاروق".

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

وتقرر نقل  العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

 

وكان العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين.

 

الأهلى يواجه سيراميكا

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامرى فاروق

مواد متعلقة

وائل رياض يعقد مؤتمرا صحفيا غدا استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

نقل نائب رئيس الاهلي للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

تقارير سعودية تكشف تحركات اتحاد جدة لإقالة سانتو من تدريب الفريق

في غياب رونالدو، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر السعودي ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

كل ما تريد معرفته عن منتخب الشباب مواليد 2005

القوة الجوية العراقي يفاجئ اتحاد جدة ويفوز بهدفين في دوري أبطال آسيا

فرمان فيتوريا لفتوح وصبحي قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات المونديال

القوة الجوية يباغت اتحاد جدة بهدف بالشوط الأول بأبطال آسيا

الأكثر قراءة

خطة نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة

بورتو يتغلب على رويال أنتويرب البلجيكي ويطارد برشلونة بمجموعته بدوري أبطال أوروبا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

أمريكا تبرر لإسرائيل قصف مستشفيات غزة، تعرف على ما قاله كيربي للصحفيين

تقرير أمريكي يحدد أعداد الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

وفاة الفنان أحمد سمير رضوان سكرتير عام نقابة الممثلين الأسبق

القبض على سيدة في الإسكندرية تبث مقاطع مخلة بالآداب

Advertisements

منوعات

المزيد

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

الموسيقى السودانية على طاولة بيت الغناء العربي في قصر بشتاك الخميس المقبل

تواشيح وذكر ، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

في ذكرى الاحتفال بالحسين، شهداء آل البيت والناجون من كربلاء

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية