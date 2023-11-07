وفاة الفنان أحمد سمير رضوان سكرتير عام نقابة الممثلين الأسبق

توفي اليوم الفنان أحمد سمير رضوان سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية الأسبق.

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ "الفنان القدير، وتقدمت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي

وكانت توفيت اليوم أيضا والدة الفنانة سلوى محمد علي وتشييع جنازتها غدا من مسجد النور بمنطقة العباسية عقب صلاة الظهر.

Advertisements

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ فيتو إن العزاء سيقام في مسجد عمر مكرم يوم الجمعة المقبل.

سلوى محمد علي

وسلوى محمد علي فنانة مصرية قدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المتميزة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، أبرزها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات عدة مسلسلات منها (بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة) وغيرها.