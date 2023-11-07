الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تشييع جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي من مسجد النور غدا والعزاء الجمعة بعمر مكرم

الفنانة سلوى محمد
الفنانة سلوى محمد علي، فيتو

سلوى محمد علي، توفيت اليوم والدة الفنانة سلوى محمد علي وتشييع جنازتها غدا من مسجد النور بمنطقة العباسية عقب صلاة الظهر.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ فيتو إن العزاء سيقام في مسجد عمر مكرم يوم الجمعة المقبل.

 

سلوى محمد علي

وسلوى محمد علي فنانة مصرية قدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المتميزة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، أبرزها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات عدة مسلسلات منها (بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة) وغيرها.

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