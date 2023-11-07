تشييع جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي من مسجد النور غدا والعزاء الجمعة بعمر مكرم

سلوى محمد علي، توفيت اليوم والدة الفنانة سلوى محمد علي وتشييع جنازتها غدا من مسجد النور بمنطقة العباسية عقب صلاة الظهر.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ فيتو إن العزاء سيقام في مسجد عمر مكرم يوم الجمعة المقبل.

سلوى محمد علي

وسلوى محمد علي فنانة مصرية قدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المتميزة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، أبرزها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات عدة مسلسلات منها (بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة) وغيرها.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



