يحفل القرآن الكريم والسنة النبوية بالعديد من الآيات والأحاديث النبوية الجميلة، إلا أن هناك بعض الآيات والأحاديث القصيرة يراها البعض جميلة، وتعبر لهم عن ذكريات أو تلمس في قلويهم ووجدانهم أحاسيس ومشاعر معينة، وفي هذا الإطار جمعنا لكم أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

أدعية قصيرة من القرآن الكريم

﻿

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.﻿[سورة البقرة، آية:201]

{رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين}.[سورة البقرة، آية:250]

Advertisements

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب}.[سورة ال عمران، آية:8]

{رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.﻿[سورة ال عمران، آية:16]

{رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}.﻿[سورة ال عمران، آية:38]

{رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِين}.﻿[سورة ال عمران، آية:53]

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين}.﻿[سورة ال عمران، آية:147]

{ربَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين}.[سورة الأعراف، آية:47]

{رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين}.[سورة الاعراف، آية:126]

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِين* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.﻿[سورة يونس، آية:85-86]

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب}.﻿[سورة ابراهيم، آية:40-41]

{رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا}.[سورة الاسراء، آية:80]

{رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}. [سورة الكهف، آية:10]

{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلي}.﻿[سورة طه، آية:25-28]

{رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}.﻿[سورة طه، آية:114]

{رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُون}.[سورة المؤمنون، آية:97-98]

{رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِين}.﻿[سورة المؤمنون، آية:109]

{رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِين}.﻿[سورة المؤمنون، آية:118]

﻿

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

أدعية قصيرة من السنة النبوية

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالغنى).[رواه مسلم، في صحيح مسلم.]

(ربِّ اغفِر لي وارحَمني واجبُرني وارزُقني وارفَعني).[رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة]

(يا مقلِّبَ القلوبِ ثَبِّتْ قلبِي على دينِك).[رواه الألباني، في صحيح الترمذي]

(اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي).[رواه ابن القيم، في إعلام الموقعين]

(اللَّهمَّ قِنِي عذابَك، يومَ تبعَثُ عبادَك).[رواه الألباني، في صحيح الأدب المفرد]

(اللهمَّ اجعلْ أوسعَ رزقِكَ عليَّ عندَ كبرِ سنِّي، وانقطاعِ عمرِي).[رواه السيوطي، في الجامع الصغير]

(اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ذَنْبي، ووَسِّعْ لي في داري، وبارِكْ لي في رِزْقي).[رواه شعيب الأرنؤوط.]

(اللَّهمَّ اكفِني بحلالِكَ عَن حرامِك وأغنِني بفضلِك عمَّن سواكَ).[رواه السيوطي، في الجامع الصغير]

(اللهم إني أسألُك من فضلِك ورحمتِك، فإنَّه لا يملُكها إلا أنت).[رواه الألباني، في صحيح الجامع]

(اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقر، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَم).[رواه الألباني، في صحيح النسائي]

(اللهم إنِّي أعوذُ بك من البَرَصِ والجنونِ والجُذامِ، ومن سَيِّئِ الأسقامِ).[رواه الألباني، في صحيح أبي داوود]

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من علْمٍ لا ينفعُ، وعَمَلٍ لا يُرفَعُ، ودعاءٍ لا يُسْمَعُ).[رواه السيوطي، في الجامع الصغير]

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ).[رواه الألباني، في صحيح الجامع، ]

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من منكراتِ الأخلاقِ، والأعمالِ، والأهواءِ، والأدواءِ).[رواه الألباني، في صحيح الجامع]

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من يومِ السوءِ، ومِنْ لَيْلَةِ السوءِ، ومن ساعَةِ السوءِ، ومن صاحِبِ السوءِ، ومن جارِ السوءِ في دارِالمقامَةِ).[رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد]

(اللهمَّ أحسَنتَ خَلقي فأحسِنْ خُلُقي).[رواه الألباني، في إرواء الغليل]

(اللهم اسْقِ عبادَكَ، وبَهِيمَتَكَ، وانشُرْ رحمتَكَ، وأَحْيِ بلدَكَ المَيِّتَ).[رواه الألباني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:1451، إسناده حسن.

(اللهمَّ إني أسألُك رزقًا طيبًا، وعلمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا).[رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد]

(اللهمَّ إني أسألُك بنورِ وجهِك الذي أشرَقت له السماواتُ والأرضُ، أن تجعلَني في حِرزِك، وحفظِك، وجوارِك، وتحتَ كنفِك).[رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد]

(اللهمَّ أعنِّي على ذكرِك وشكرِك وحسنِ عبادَتِك).[رواه النووي، في الخلاصة]

(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن الكُفر، والفَقر، وعَذابِ القَبرِ).[رواه الألباني، في صحيح النسائي]

(اللَّهمَّ رحمتَك أرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ).[رواه الألباني، في صحيح أبي داوود]

(اللَّهمَّ إنِّي أسأَلك عيشةً نقيةً، وميتةً سويةً، ومردًَّا غيرِ مخزٍ، ولا فاضحٍ).[رواه السيوطي، في الجامع الصغير]

(اللَّهمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما عَمِلتُ وشَرِّ ما لَم أَعمَل).[رواه مسلم، في صحيح مسلم]

(اللَّهُمَّ اغفِر لي ذنبي كلَّهُ دقَّهُ وجلَّهُ وأوَّلَهُ وآخرَهُ).[رواه الألباني، في صحيح أبي داوود]

(أعوذُ باللهِ العظيمِ، وبوجهه الكريمِ، وسلطانِه القديمِ، من الشيطانِ الرجيمِ).[رواه الألباني، في صحيح الترغيب]

(اللَّهُمَّ اهدِنِي وَسَدِّدنِي).[رواه مسلم، ]

﻿(يا ولِيَّ الإسلامِ وأهلهُ، مَسكنّي الإسلامَ حتى ألقاكَ عليهِ).[رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:1476، إسناده حسن.]

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

أدعية قصيرة متنوعة

"اللّهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع".

"اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك"

"اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي".

"اللهم إني أسألك عيشًا قارًَّا، ورزقًا دارًَّا، وعملًا بارًَّا".

"اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تُفقرني بالاستغناء عنك".

"اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، وخفّف لوعتي".

"اللهم اجعلنا في ضمانك، وأمانك، وإحسانك".

"اللهم اغفر لي كل ذنب، واحفظني من كل جنب، وفرِّج عني كلّ كرب".

"اللهم إني أستهديك لأرشد أموري، وأستجيرك من شرّ نفسي".

"اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليها ومولاها".