الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ المنوفية: لا تهاون ولا تقصير في ملف التعديات على الأراضى الزراعية

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال الاجتماع، فيتو

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في منظومة العمل كونها قضية أمن قومى وحفاظًا على مقدرات وحقوق الدولة.

 

 جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير المساعد ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة.

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أعمال منظومة المتغيرات المكانية

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع أخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة لتذليل كل المعوقات لتحقيق المستهدف منها، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي آخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية على تكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه لرصد كافة المخالفات في المهد سواءً كانت بناء على الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لأحكام القانون.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التعديات علي الاراضي الزراعية المتغيرات المكانية مخالفات البناء

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