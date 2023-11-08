الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

148.5 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية تعاملات منتصف الأسبوع نسبة %86.1 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.1 والعرب على %10.8 وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 148.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 160.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %85.8 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %6.5 وسجل العرب %7.7 وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6,297.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,127.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581 تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.
 

تداولات جلسة الإثنين

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة
 

 

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إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة التعاملات على الأسهم المقيدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة تعاملات المصريين بالبورصة تداولات منتصف الأسبوع شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة

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